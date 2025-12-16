Inchiesta Cuffaro, citato un incontro con Amata e Caltagirone

L’indagine su sanità e appalti che ha condotto agli arresti domiciliari dell’ex presidente della Regione Siciliana Salvatore Cuffaro si arricchisce di nuovi elementi investigativi. Negli atti dell’appello depositato dalla Procura di Palermo contro la decisione del giudice per le indagini preliminari, successiva alle 17 richieste di custodia cautelare, emergono ulteriori intercettazioni e nuovi riferimenti a soggetti coinvolti.

Tra le conversazioni agli atti figura un’intercettazione relativa a un incontro avvenuto nel gennaio 2024 nell’abitazione di Cuffaro. Alla riunione avrebbero partecipato l’assessore regionale al Turismo Elvira Amata e l’ex direttore generale dell’Asp di Siracusa Alessandro Caltagirone, anch’egli indagato. Per quest’ultimo il gip ha respinto la richiesta di misura cautelare avanzata dalla Procura.

Secondo l’ipotesi accusatoria, la successiva nomina di Caltagirone ai vertici dell’azienda sanitaria siracusana sarebbe stata funzionale alla collocazione di una figura ritenuta vicina agli ambienti promotori dell’operazione. Una scelta che, per i pubblici ministeri, avrebbe consentito di incidere su ambiti strategici, tra cui l’assegnazione degli appalti.

Nelle intercettazioni riportate nell’atto di appello viene attribuita ad Amata una valutazione sul percorso della nomina. «Infilarlo appunto nella terna… parlerò con Schifani. Considerato che si parla di terna e di interlocuzione con un rettore è chiaro che il presidente è quello che ha più peso specifico?», avrebbe affermato l’assessore. In un altro passaggio si legge: «Se però l’intervento si deve fare, cioè se pensiamo che Schifani si fa i cavoli suoi e non interloquisce… cioè qualcuno ci deve parlare, cioè io ci parlo».

Le conversazioni, secondo l’accusa, contribuirebbero a delineare il contesto decisionale all’interno del quale sarebbero maturate alcune scelte relative alla governance sanitaria.

