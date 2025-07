Incentivi alle cliniche, Regione e privato concordano il budget 2025

La Regione ha definito l’intesa con le strutture di ricovero private per la ripartizione del budget 2025, illustrata dall’assessore alla Salute, Daniela Faraoni, in un incontro con le principali rappresentanze del settore. L’accordo dettaglia i principi di costruzione delle risorse, con criteri volti a sostenere l’alta complessità e a ridurre la mobilità passiva (Drg “fuga”), oltre a prevedere incentivi per le cliniche in grado di attrarre pazienti da altre regioni. In base alla normativa regionale vigente, è stata sancita la continuità assistenziale a supporto del servizio pubblico, con particolare attenzione ai mesi di agosto e dicembre.

“Garantiamo la salute dei cittadini e premiamo l’efficienza delle strutture” ha spiegato il presidente della Regione, Renato Schifani, sottolineando come la collaborazione pubblico-privato rafforzi la capacità di risposta alle esigenze sanitarie e favorisca l’attrazione di mobilità extra regionale. Schifani ha espresso riconoscenza nei confronti dell’assessore Faraoni e degli uffici regionali per il lavoro di mediazione portato avanti.

L’assessore Faraoni ha definito “molto soddisfacente” l’esito del confronto, auspicando un consolidamento dell’integrazione tra settore privato e sanità pubblica. “L’obiettivo è operare in un’ottica di sistema, unicamente per garantire il diritto alla salute dei cittadini”, ha dichiarato, evidenziando la necessità di un rapporto sempre più stretto tra le diverse componenti del sistema sanitario regionale.

👁 Articolo letto 60 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.