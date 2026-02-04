Incendio in un impianto di rifiuti a Campofelice di Roccella

Un incendio è divampato nella tarda serata di martedì 3 febbraio all’interno di un impianto di trattamento dei rifiuti situato in contrada “Pista vecchia”, nel territorio comunale di Campofelice di Roccella, in provincia di Palermo, nei pressi dello svincolo autostradale di Buonfornello. Le fiamme sono state segnalate intorno alle 22 e hanno richiesto l’intervento immediato di più squadre dei vigili del fuoco.

Il rogo ha interessato rotoballe stoccate all’aperto su un’area estesa per diverse migliaia di metri quadrati. Le operazioni di spegnimento si sono protratte per l’intera notte, con l’obiettivo prioritario di circoscrivere l’incendio ed evitare il coinvolgimento delle strutture interne dell’impianto. Sul posto hanno operato complessivamente circa venti vigili del fuoco, supportati da dieci mezzi. Le attività sono proseguite anche nelle prime ore del mattino successivo.

A supporto delle operazioni, il Comune di Campofelice di Roccella ha fornito una botte per garantire il rifornimento idrico necessario alle squadre impegnate. Non si registrano feriti o persone intossicate. Le cause dell’incendio non sono state ancora chiarite e risultano in fase di accertamento.

L’evento ha avuto ripercussioni anche sulla viabilità. L’Anas ha reso noto che, a causa dell’incendio e della presenza di fumo, è stato temporaneamente chiuso al traffico un tratto della strada statale 113 “Settentrionale Sicula” in entrambe le direzioni, dal chilometro 205,600 al chilometro 207,800, in corrispondenza dell’abitato di Campofelice di Roccella. Il traffico veicolare è stato deviato sull’autostrada A19.

