Incendio fatale a Palermo: 73enne disabile muore

Una donna disabile di 73 anni, Rosalia Andreucci, è tragicamente deceduta nella notte a causa di un incendio divampato nell’appartamento in cui viveva da sola, in via Maltese a Palermo. Nonostante i tempestivi interventi dei vigili del fuoco e del personale del 118, la donna non è stata in grado di essere salvata.

L’incendio è stato causato probabilmente da una sigaretta lasciata accesa dalla vittima, che viveva sulla sedia a rotelle ed era assistita da una badante. La vicina di casa, sentendo l’odore di bruciato, ha subito allertato i vigili del fuoco.

Le indagini sulla vicenda sono attualmente in corso da parte dei carabinieri, che stanno cercando di fare chiarezza sulla dinamica dell’incidente.