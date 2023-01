Incendio all’ospedale Papardo di Messina: paura e caos dopo l’aggressione di un uomo

Un incendio è scoppiato all’ospedale Papardo di Messina causando grande paura tra i pazienti, i dipendenti e i familiari. Secondo le prime informazioni, l’incendio sarebbe stato appiccato da un uomo che, dopo aver aggredito alcuni infermieri, ha dato fuoco a dei letti nell’area dell’ascensore al terzo piano dell’ospedale.

I vigili del fuoco sono intervenuti immediatamente per spegnere le fiamme e sono riusciti a tenere sotto controllo la situazione. Nonostante ciò, il fumo ha invaso alcuni reparti rendendo impraticabile l’intero complesso.

In questo momento non ci sono notizie su eventuali feriti o vittime, ma le autorità stanno ancora indagando sull’accaduto e stanno cercando di capire le cause del gesto dell’uomo che ha appiccato l’incendio.

Il personale medico e i vigili del fuoco stanno lavorando instancabilmente per riportare la situazione alla normalità e per garantire la sicurezza di tutti i pazienti e del personale dell’ospedale.

Si raccomanda ai cittadini di evitare di recarsi all’ospedale Papardo in questo momento nei reparti interessati e di seguire gli aggiornamenti sulla situazione attraverso i mezzi di informazione locali.