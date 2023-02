Incendio all’Isab sud della raffineria Lukoil di Gargano Priolo: operaio gravemente ustionato

Un incendio si è verificato all’Isab sud, la raffineria di proprietà della Lukoil a Gargano Priolo. Le cause dell’incendio sono ancora in corso di accertamento, ma sembra che sia stato causato da uno scoppio all’interno dell’impianto 1000, dove stava lavorando un operaio. L’uomo, di cui non si conoscono ancora le generalità , è rimasto gravemente ustionato.

L’incidente ha subito attivato la macchina dei soccorsi, con l’arrivo di un’ambulanza sul posto. Tuttavia, a causa della gravità delle ustioni dell’operaio, è stato necessario il trasporto in elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania. Nel frattempo, all’interno dell’azienda, sono state immediatamente attivate le procedure di messa in sicurezza e le prime operazioni di spegnimento. Sul posto sono poi arrivate le squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di via Von Platen, che hanno lavorato tutta la notte per spegnere l’incendio e mettere in sicurezza l’impianto.

L’Isab sud della raffineria Lukoil si trova sulla Statale 114 di Priolo, in provincia di Siracusa. L’impianto produce asfalti e bitumi ed è di fondamentale importanza per l’economia della regione e del paese. La polizia sta attualmente indagando sull’accaduto per determinare le cause dell’incendio.

Va ricordato che a gennaio scorso, Lukoil aveva raggiunto un accordo con Goi Energy, il ramo del settore energetico di Argus, per l’acquisizione del ramo d’azienda Isab sud. L’acquisizione dovrebbe essere completata entro la fine di marzo, previa autorizzazione di tutte le autorità competenti, inclusa quella del governo italiano.

© Riproduzione riservata.