Incendio al Parco della Salute – M5S: “Tutelarlo e replicarlo in altre zone della città”

“Siamo profondamente rammaricati dopo aver appreso dell’incendio che ha colpito il Parco della Salute, intitolato a Livia Morello, al Foro italico di Palermo. La struttura è diventata un punto di riferimento per i bambini di ogni origine e di ogni livello sociale, un modello sano che va salvaguardato e anzi replicato in altri zone della città ”. Lo dicono i deputati regionali del Movimento 5 Stelle.

“Sono davvero rattristata – aggiunge la deputata regionale Roberta Schillaci – per quanto è accaduto ed esprimo solidarietà alla Vivi Sano onlus, al presidente Salvatore Amato e all’ad, Daniele Giliberti. Il Parco della Salute è una delle realtà più significative in termini di inclusione sociale in città e lo sport è un potente strumento di crescita per l’individuo e di integrazione sociale. Per questo tali realtà urbane vanno assolutamente valorizzate”.Â