Incendio a Mili San Pietro: danni ingenti per una palazzina di tre piani

Un incendio ha devastato una palazzina di tre piani a Mili San Pietro, nei pressi dell’ex scuola elementare. I vigili del fuoco e i carabinieri della stazione di Messina Sud sono intervenuti con tre mezzi per domare le fiamme, che si sono allargate ad un altro edificio in fase di ristrutturazione. Fortunatamente, non c’era nessuno all’interno della struttura quando l’incendio ha avuto origine.

Le fiamme sono state così intense che si è temuto la presenza di materiale pericoloso al piano terra, ma i pompieri hanno forzato la porta di accesso ad un magazzino per scongiurare la presenza di bombole di gas. Gli ingenti danni alle due strutture richiederanno ore per essere spegniti.

Al momento, nessuna pista è esclusa, compresa quella dolosa, e toccherà agli investigatori indagare sull’incendio. Tuttavia, sono stati fondamentali i punti di rifornimento d’acqua installati da Amam nel villaggio dopo il proficuo dialogo con la prima circoscrizione e in particolare con il consigliere Mario Crottogini, per domare le fiamme.

