Incendi in Provincia di Messina – L’on. Laccoto: “Incrementare prevenzione e presenza sul territorio”

L’on. Giuseppe Laccoto esprime solidarietà e vicinanza alle popolazioni di Reitano, Naso, Capo d’Orlando e di tutta la Sicilia che hanno subito danni e patito gravi disagi a causa degli incendi che hanno caratterizzato la giornata odierna.

E’ una piaga che puntualmente si ripropone e che in Sicilia non ha ancora trovato soluzione – commenta l’on. Laccoto – senza considerare le dirette conseguenze nell’ambito del dissesto idrogeologico che aggravano la fragilità di un territorio già duramente provato”. Secondo l’on. Laccoto “Una maggiore pulizia delle aree boschive e dei terreni incolti, una presenza più capillare di guardie forestali e volontari con funzioni di controllo possono essere le prime risposte subito dopo lo sdegno per le devastazioni provocate da mani criminali.

Le Istituzioni – commenta ancora l’on. Laccoto – sono chiamate ad assumere immediate iniziative concrete che, da un lato, servano ad attuare una valida politica di prevenzione e, dall’altro, ad incrementare la presenza sul territorio dei distaccamenti dei Vigili del Fuoco, delle guardie forestali e della Protezione Civile. In particolare, si deve pensare a rimpinguare le somme stanziate recentemente e destinate ad aumentare le giornate di lavoro dei forestali. Sono somme insufficienti se si vuole pensare ad incrementare la presenza sul territorio per un arco temporale sempre più ampio. Nuove risorse – conclude l’on. Laccoto – devono essere impegnate per utilizzare nuove tecnologie nell’azione di controllo e attuare, ad esempio, una sorveglianza via satellite nei periodi critici come quelli estivi”.