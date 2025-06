Incarichi dirigenziali e comparto: due accordi al Policlinico di Messina

Nei giorni scorsi l’Azienda Ospedaliera Universitaria “G. Martino” di Messina ha completato due rilevanti fasi di contrattazione integrativa. Il 24 giugno la Direzione Strategica ha sottoscritto con le OO.SS. dell’area della Dirigenza Medica e Sanitaria il “Regolamento per l’Affidamento, Conferma e Revoca degli incarichi dirigenziali dell’Area Sanità”. Con questo accordo si definiscono criteri e procedure per la nomina e la gestione dei dirigenti sanitari.

Il giorno successivo è stata siglata l’intesa con il CIDA riguardante il “Contratto integrativo decentrato aziendale area comparto”, che disciplina gli istituti contrattuali e organizzativi relativi al personale non dirigenziale. Entrambe le intese costituiscono tappe fondamentali per il personale e per l’Azienda, consentendo di perfezionare l’assetto gestionale e organizzativo.

“La definizione di questi accordi – si legge in una nota aziendale – dimostra la compattezza complessiva dell’azienda e la volontà unanime di far crescere l’ospedale valorizzando le professionalità e competenze dei lavoratori”. Le parti coinvolte hanno messo in evidenza l’importanza di un quadro regolamentare chiaro per sostenere il servizio sanitario regionale e migliorare la governance interna, senza alcuna forzatura sulle posizioni differenti.

