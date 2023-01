Inaugurazione del laboratorio UniMe GDS Lab con il giornalista Paolo Petrecca

Università di Messina e Società Editrice Sud Gazzetta del Sud hanno inaugurato la seconda edizione del laboratorio di tecnica giornalistica UniMe GDS Lab nell’ambito del progetto “Gazzetta del Sud in classe con Noi Magazine”. L’evento si è svolto nell’Aula Magna del Rettorato con il giornalista Paolo Petrecca, Direttore di RaiNews24, che ha tenuto un intervento sul tema “Il modello all news nel sistema informativo e nel servizio pubblico”. Gli studenti di UniMe e degli Istituti scolastici aderenti al progetto hanno avuto l’opportunità di porre domande a Petrecca e discutere di informazione di qualità e nuove dinamiche comunicative.

Il termine inglese “all news” (letteralmente “tutte le notizie”) si riferisce ad un genere di informazione che negli ultimi anni sta diventando sempre più popolare nei palinsesti televisivi. I canali all news (come RaiNews24, TgCom24, SkyTg24) trasmettono in diretta 24 ore su 24, 7 giorni su 7, notizie di flusso con l’obiettivo di ridurre al minimo il gap temporale tra un fatto e la sua notizia. Questo tipo di informazione, in virtù della propensione alla scelta di percorsi di approfondimento personalizzati, riveste un ruolo di rilievo nell’universo informativo. Il Rettore dell’Università di Messina ha sottolineato l’importanza della capacità di discernere quali notizie sono vere e verificate e ha espresso il desiderio che gli studenti del laboratorio abbiano l’opportunità di incontrare molti giornalisti capaci di far loro conoscere ogni meccanismo della corretta informazione.

Il testo parla di un laboratorio di giornalismo chiamato UniMe GDS Lab, organizzato dall’Università di Messina. Il laboratorio mira a formare i giovani studenti nell’arte del giornalismo, insegnando loro come leggere e scrivere articoli giornalistici, attraverso moduli teorici e pratici. Il laboratorio prevede anche la partecipazione a eventi e approfondimenti per aiutare gli studenti a migliorare le loro competenze nell’ambito della comunicazione. Il testo cita anche alcune dichiarazioni di rappresentanti dell’Università , che sottolineano l’importanza di informare in modo veritiero e di non omologarsi agli altri media per fornire un servizio al pubblico.