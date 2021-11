Inaugurazione Centro Servizi Caritas “don Gaetano Franchina” nel Comune di Sant’Agata Militello 

Giorno 14 novembre 2021, in occasione della V Giornata Mondiale dei Poveri, la Caritas Diocesana di  Patti ha inaugurato il Centro Servizi Caritas “don Gaetano Franchina” sito nei locali della Chiesa San  Francesco d’Assisi nel Comune di Sant’Agata Militello.Â

 L’opera segno, realizzata grazie al contributo della Diocesi di Patti, di Caritas italiana (Fondo CEI 8xmille  anno 2020-2021) e di diverse imprese locali, ospiterà il centro di ascolto diocesano, il Centro Servizi  Diocesano del Progetto Policoro, il Punto Locale Eurodesk, la Farmacia Solidale e il magazzino generi  alimentari. Â

 Dopo la Santa Messa Solenne presieduta dal nostro Vescovo Mons. Guglielmo Giombanco, sono stati  proiettati i video saluti del Direttore Nazionale di Caritas Italiana, don Francesco Soddu, del Delegato  Regionale Caritas Sicilia Giuseppe Paruzzo e del Presidente Nazionale di Eurodesk Italia Ramon Magi.Â

 Prima di procedere alla benedizione dei locali, è intervenuto il Segretario della Caritas Diocesana di Patti  Andrea Sturniolo che ha portato i saluti ai presenti e ha ringraziato quanti in questi anni hanno offerto il  proprio prezioso contributo affinché l’operato della caritas a favore dei più bisognosi potesse crescere e  migliorarsi sempre più. Â

 Mons. Guglielmo Giombanco: “Desidero rivolgere il mio cordiale saluto ai fratelli presbiteri, alle autorità civili e  militari presenti, alle associazioni e a tutta la comunità cristiana qui presente. Oggi celebriamo la V Giornata Mondiale  dei Poveri, un giorno di gioia e di gratitudine; un giorno in cui la Chiesa ci invita ad accrescere la sensibilità del cuore  verso i nostri fratelli meno fortunati di noi, perché segnati dall’esperienza della povertà . Tutti noi seguendo l’esempio di  Cristo dobbiamo vivere la solidarietà accorgendoci dei bisogni dei fratelli. Il gesto che compiremo dopo l’Eucarestia – l’inaugurazione del Centro Servizi promossa dalla Caritas Diocesana e intitolato al carissimo compianto don Gaetano  Franchina che lo ha voluto fortemente in questo luogo come segno di carità evangelica – aiuta a vivere e a mantenere  viva la memoria del servizio dell’amore”. Â

 Padre Leonardo Maimone: “Il Centro Servizi Caritas don Gaetano Franchina vuole essere uno strumento di  rilancio e accompagnamento per le parrocchie, così da creare legami e sinergie reciproche ed il magazzino, che la Caritas  diocesana promuove a favore dei più poveri, è un segno concreto di servizio verso i fratelli più fragili della nostra  Diocesi”.Â

 Alla cerimonia di inaugurazione erano presenti: il direttore della Caritas Diocesana di Patti don Leonardo  Maimone, il direttore della Pastorale Sociale e del Lavoro don Antonio Mancuso, il Rettore del Seminario  Vescovile don Emanuele Di Santo, il Parroco don Dino Lanza, don Salvatore Chiacchiera, il Sindaco Bruno  Mancuso, le autorità civili e militari e una rappresentanza delle associazioni locali: ANFI, ANC, ANPS,  UNUCI, Croce Rossa, Misericordia, il Gruppo NOIS Protezione Civile, Scout d’Europa, Pro Loco, Lions, la  Consulta delle aggregazioni Laicali, Azione Cattolica, Unitalsi e l’Ordine Francescano Secolare.Â

 La Santa Messa è stata animata dagli operatori pastorali dei sei diversi vicariati della Diocesi. I canti sono  stati eseguiti dalla corale della Parrocchia Santa Lucia.