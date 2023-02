Inaugurazione anno accademico a Catania: Schifani punta sui giovani e la sinergia con gli atenei

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha sottolineato l’importanza dell’azione del suo governo a favore dei giovani siciliani e della formazione di elevata qualità in Sicilia durante la cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico dell’Università di Catania. Schifani ha inoltre annunciato un percorso per consolidare la sinergia istituzionale tra gli atenei siciliani e ha ribadito l’importanza di rafforzare le misure per il diritto allo studio, con la creazione di residenze studentesche e l’aumento delle borse di specializzazione.

Presenti anche gli assessori regionali all’Economia e all’Agricoltura, Schifani ha inoltre espresso la necessità di mettere al servizio dell’Isola le competenze tecniche delle Università per sfruttare al massimo le risorse del Pnrr e gli altri fondi europei. Il presidente ha anche evidenziato il ruolo importante che l’Università di Catania ha nell’area economicamente avanzata della Sicilia, e ha sottolineato l’importanza di fornire agli studenti le competenze necessarie per accompagnare i processi di innovazione tecnologica e le nuove sfide produttive.

Il percorso di sinergia istituzionale tra gli atenei siciliani è stato avviato per garantire la creazione di occasioni di lavoro in Sicilia e per diventare un punto di riferimento per gli studenti siciliani, italiani e stranieri, diventando punto di riferimento nel bacino del Mediterraneo. In questo percorso, il governo nazionale rappresentato dal ministro Anna Maria Bernini, si è impegnato a lavorare insieme al governo regionale per consolidare il rapporto tra le istituzioni accademiche e gli studenti.

La Regione ha anche iniziato a realizzare nuove strutture per la residenzialità studentesca e per la didattica, in collaborazione con l’Università e con l’Ente regionale per il diritto allo studio. In questo modo, la Regione Siciliana si è impegnata a fornire un ambiente di apprendimento di alta qualità per gli studenti, incoraggiandoli a raggiungere i loro obiettivi formativi e ad essere pronti ad affrontare le sfide del futuro.