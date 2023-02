Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha inaugurato il nuovo reparto di Ostetricia dell’ospedale Garibaldi di Catania, accompagnato dall’assessore regionale alla Salute Giovanna Volo, dal commissario straordinario dell’Azienda ospedaliera, Fabrizio De Nicola, e dal direttore del Dipartimento materno-infantile, Giuseppe Ettore. Durante la cerimonia, Schifani ha sottolineato l’importanza dell’impegno politico e amministrativo per garantire la salute dei cittadini, ringraziando medici e paramedici per il lavoro quotidiano che svolgono.

L’assessore Volo ha espresso la sua gioia di essere presente in un’occasione di eccellenza come l’inaugurazione del nuovo reparto, sottolineando il suo impegno a portare il sistema sanitario regionale a manifestare sempre di più l’entusiasmo e la voglia di fare meglio. Il suo obiettivo è potenziare la sanità sul territorio, non far sentire abbandonati gli ospedali piccoli e creare una forte rete di connessione con i centri di eccellenza per ridurre la migrazione dei pazienti e gestire con la dovuta attenzione la cronicità e la fragilità .

Il presidente Schifani ha concluso sottolineando che il suo governo sta lavorando per razionalizzare l’offerta sanitaria, privata e pubblica, e rafforzare quest’ultima potenziando la medicina di territorio, per ridurre le liste di attesa e dare ai cittadini tempi di attesa ragionevoli. Ha chiesto alle forze politiche di fare ogni sforzo perché la salute dei cittadini è un principio fondamentale che va rispettato.