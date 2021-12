Inaugurato a Patti il consultorio solidale per la tutela della salute “Centro Polivalente Betania”

Giovedì 16 dicembre, presso la “Casa Accoglienza Sacra Famiglia” del Comune di Patti, alla presenza di S. E. Mons. Guglielmo Giombanco, del Direttore della Caritas Don Leonardo Maimone, delle autorità civili e militari, degli amici e volontari è stato inaugurato il Centro Polivalente Betania, consultorio solidale per la tutela della salute.

La Caritas Diocesana, cercando di dare risposta ad alcuni bisogni forti del territorio emersi dalle attività del Centro di Ascolto, ha pensato di realizzare in collaborazione con alcuni medici un consultorio solidale per la tutela della salute, un avamposto di carità , accoglienza e sostegno medico per i malati più bisognosi.

Tutto questo prima naturalmente di accedere ai numerosi servizi offerti dal sistema sanitario nazionale al quale la nascita di questo centro polivalente non si sostituisce e non si contrappone.

Le finalità di questo progetto si concretizzano sostanzialmente da un lato nel tentativo di aiutare categorie di persone in difficoltà e dall’altro nel cercare di dotare queste stesse categorie di persone di alcuni piccoli strumenti utili a migliorare il proprio tenore di vita e consentire loro maggiori possibilità di inserimento nel tessuto sociale, quindi si è inteso implementare i servizi già offerti dalla Caritas Diocesana: l’ascolto, il sostegno economico diretto, la distribuzione di generi alimentari, vestiario e farmaci, rispondendo nel contempo alle esigenze specifiche del territorio.

L’accesso al servizio sarà regolato per il tramite del Centro di Ascolto della Caritas Diocesana e dalle Suore Francescane Insegnanti del Terz’Ordine Regolare di San Francesco che indirizzeranno il richiedente al medico competente annoverato nel gruppo dei medici che presteranno gratuitamente le loro competenze al servizio del Poliambulatorio.

La Caritas Diocesana, per l’ideazione del progetto, si è avvalsa della collaborazione di alcuni medici coordinati dal dottor Francesco Caronzolo.

Significative le parole di Mons. Vescovo: “L’opera si ispira all’episodio del Vangelo di Luca che narra l’accoglienza di Gesù a Betania, nella casa di Lazzaro, dove il servizio fatto con amore è la risposta ad un bisogno di umanità e dove c’è un bisogno causato dalla malattia e dalla sofferenza per il cristiano nasce un dovere evangelico: “ero malato e mi avete visitato” (Mt 25, 36).

Il Direttore della Caritas presentando il Centro Polivalente Betania, con la propria personale riflessione ha evidenziato che con il progetto in questione è stata di fatto realizzata quella carità intelligente e non egoistica che diviene segno tangibile di una Chiesa che si pone al servizio della nostra società .