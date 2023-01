Inaugurato a Brolo “Il salotto d’argento”

È stato inaugurato ieri pomeriggio in piazza Apollo il nuovo centro dedicato agli over 65, “Il salotto d’argento”.

Ad ospitare la dinamica e accogliente realtà cittadina sono i locali dell’ex ufficio turistico comunale, sottoposti a una vera e propria opera di ammodernamento, restyling, decoro e messa in sicurezza, per garantire ai nuovi inquilini un luogo moderno, accogliente, funzionale e confortevole, dove potranno trascorrere il loro tempo libero e dedicarsi ai loro hobby. Al taglio del nastro erano presenti il sindaco On. Giuseppe Laccoto, insieme alla giunta comunale ed alcuni consiglieri comunali, numerosa ù stata la partecipazione dei cittadini curiosi di vedere come gli ambienti del vecchio stabile siano stati riportati a nuova vita per accogliere il nutrito gruppo di anziani che vogliono ancora partecipare attivamente alla vita e alla crescita del paese.

A benedire il nuovo spazio Ăš stato il parroco Don Enzo Caruso. Continuo Ăš stato l’impegno dell’Amministrazione comunale che ha lavorato per donare alla comunitĂ strutture, spazi e servizi fondamentali per migliorare la qualitĂ della vita. Nel suo intervento l’assessore ai servizi sociali Tina Fioravanti, ha sottolineato di essere estremamente orgogliosa poter dare ai giovani della terza etĂ una struttura che sognava da tempo e dove si potranno realizzare tantissime iniziative culturali, creative da tramandare ai piĂč giovani.