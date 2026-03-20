Inaugurate nuove strutture all’Ospedale “Barone Romeo” di Patti

All’ospedale “Barone Romeo” di Patti è stata inaugurata la seconda sala angiografica del reparto di Emodinamica, insieme a nuove sale operatorie dotate di tecnologie avanzate. L’intervento, promosso dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, rappresenta un ampliamento significativo dell’offerta sanitaria per l’area tirrenico-nebroidea. Alla cerimonia hanno partecipato, tra gli altri, la Direzione Strategica dell’Asp, il vescovo Guglielmo Giombanco, il sindaco di Patti Gianluca Bonsignore, il presidente della VI Commissione Salute dell’Assemblea Regionale Siciliana Giuseppe Laccoto, rappresentanti istituzionali, il direttore sanitario di presidio Giovanni Merlo e delegazioni del territorio.

La Direzione Strategica dell’Asp, composta dal direttore generale Giuseppe Cuccì, dal direttore amministrativo Giancarlo Niutta e dal direttore sanitario Giuseppe Ranieri Trimarchi, ha evidenziato la rilevanza dell’intervento: “L’apertura di questa nuova sala rappresenta un salto di qualità fondamentale. Non abbiamo solo il dovere di curare bene, ma anche l’obbligo morale e istituzionale di garantire cure tempestive a tutti”.

La nuova dotazione tecnologica si inserisce in un contesto territoriale caratterizzato in passato da criticità legate alle distanze dai centri hub, con ricadute sugli esiti clinici nei casi di infarto miocardico acuto. L’attivazione della seconda sala di Emodinamica consente ora una maggiore tempestività negli interventi salvavita, riducendo la necessità di trasferimenti verso altri ospedali e rafforzando la rete cardiologica provinciale.

Le apparecchiature installate comprendono sistemi di imaging radiologico di ultima generazione, supportati da software avanzati per la ricostruzione tridimensionale dei vasi sanguigni. Tali strumenti permettono di affrontare procedure di interventistica cardiovascolare complesse con elevati standard di precisione e sicurezza.

Dal punto di vista organizzativo, la presenza di due sale consente la gestione simultanea delle emergenze e delle attività programmate, evitando rallentamenti nell’assistenza ai pazienti cronici. Il reparto è diretto dal dottore Salvatore Garibaldi e si avvale della collaborazione dei medici Alberto Magliarditi, Emmanuele Soraci, Federico Cuffari, Guido Chiabrando e Marta Abraham.

Riconoscimenti sono stati espressi anche nei confronti del personale tecnico e infermieristico, rappresentato, tra gli altri, da Mirella Radici e Nina Rottino, per il contributo operativo nelle attività di sala.

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