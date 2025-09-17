Inaugurata la scuola dell’infanzia di via Matteotti a San Filippo del Mela 

È stato inaugurato a San Filippo del Mela l’edificio rinnovato che ospita la scuola dell’infanzia di via Matteotti. I bambini, accompagnati da genitori ed educatrici, hanno varcato l’ingresso del plesso riqualificato grazie a fondi europei del programma Next GenerationEU.

Alla cerimonia hanno preso parte il sindaco Gianni Pino, il vice sindaco Valentino Colosi, l’assessore alla pubblica istruzione Teresa Artale insieme agli altri membri della giunta, Francesco Iarrera e Ferdinando Vento, il presidente del Consiglio comunale Gabriele Saporita e le consigliere Annalisa De Gaetano e Federica Scibilia, presenti anche in qualità di genitori. Era presente inoltre la consigliera Antonella D’Amico, insegnante storica del plesso, in rappresentanza dell’Istituto Comprensivo diretto da Vera Calderone.

La cerimonia, introdotta da un momento di preghiera guidato da don Enrico Mortillaro, parroco della chiesa dei Santi Filippo e Giacomo, è proseguita con il taglio del nastro e l’ingresso dei bambini. «Ogni inaugurazione è un momento di gioia, ma quando riguarda una scuola i motivi di soddisfazione sono maggiori – ha dichiarato il sindaco Pino –. Abbiamo chiesto sacrifici alle famiglie, ma il risultato è una struttura più sicura, efficiente e accogliente».

I lavori, del valore di oltre settecentomila euro, hanno riguardato la riqualificazione energetica e impiantistica, la sostituzione degli infissi, il rifacimento della pavimentazione e degli impianti elettrici, idrici e termici. La scuola dispone ora di tre aule luminose, una sala per la psicomotricità, una mensa e una cucina completamente rinnovata.

«Ringrazio i dipendenti comunali che hanno collaborato alla realizzazione del progetto», ha aggiunto l’assessore Artale. Il sindaco ha inoltre annunciato l’apertura, nel prossimo anno scolastico, di un secondo asilo nido ad Archi e la costruzione della prima palestra scolastica della città.

👁 Articolo letto 148 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.