Inaugurata a Brolo la mostra fotografica del maestro Speziale

A Brolo è stata inaugurata nella Sala Rita Atria una mostra fotografica dedicata al maestro Antonino Speziale, iniziativa promossa dall’associazione Semplice…Mente insieme. L’esposizione ripercorre, attraverso immagini, documenti e testimonianze, il lungo percorso umano e professionale dell’insegnante, nato nel 1933, offrendo al pubblico uno sguardo su oltre ottant’anni di vicende personali intrecciate con la storia della comunità locale.

La rassegna si compone di 35 fotografie che illustrano momenti significativi della sua vita: dall’infanzia segnata dagli anni della guerra al servizio militare, fino alla carriera nel mondo della scuola e alle successive attività associative e politiche. Il racconto biografico si inserisce in un contesto più ampio che coinvolge familiari, colleghi e figure di riferimento che hanno segnato il suo percorso formativo e professionale.

Accanto agli scatti fotografici sono esposti oggetti e documenti storici che testimoniano diverse fasi del Novecento. Tra questi figurano materiali risalenti alla Seconda guerra mondiale, ricordi del periodo in cui Speziale fu ufficiale di complemento negli anni Cinquanta e documentazione dell’attività amministrativa comunale degli anni Settanta. Particolare attenzione ha suscitato un libro scolastico di aritmetica, geografia e scienze del 1941, dono ricevuto dall’insegnante Filippo Lo Rico quando Speziale frequentava la quarta elementare.

Proprio il ritrovamento di una pagella del 1980 ha dato origine all’idea della mostra. A rinvenirla è stata Marisa Briguglio, presidente dell’associazione organizzatrice ed ex alunna del maestro. Ricordando l’esperienza scolastica, Briguglio ha affermato: «Era un maestro capace di catturare l’attenzione della classe e comprendere le difficoltà degli alunni». Durante la presentazione ha aggiunto: «Oggi è una festa per tutti e per me rappresenta un grande onore». – Fonte contenuti testuali Scomunicando.it, foto Marisa Briguglio.

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