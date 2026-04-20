Inaugurata a Brolo la casa di Comunità “spoke” dell’Asp Messina

A Brolo è stata inaugurata la nuova casa di comunità “spoke” dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, struttura destinata a rafforzare l’assistenza territoriale e a garantire una presa in carico continuativa dei cittadini, con particolare attenzione ai pazienti cronici e alle fasce più vulnerabili. Il presidio rientra nel programma regionale volto a potenziare i servizi sanitari di prossimità, riducendo l’accesso improprio ai pronto soccorso e favorendo l’integrazione tra ospedale e territorio.

La struttura opererà in collegamento con gli altri servizi dell’Asp, offrendo un unico punto di riferimento per percorsi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione. Il progetto è stato realizzato grazie ai fondi del Pnrr, con tempistiche anticipate rispetto agli standard previsti. Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco di Brolo Giuseppe Laccoto, anche presidente della Commissione Sanità dell’Ars, il deputato regionale Pino Galluzzo, rappresentanti istituzionali e cittadini.

All’interno trovano spazio assistenza medica, servizi infermieristici, il Punto unico di accesso per ambiti sanitari e amministrativi, oltre a uffici per i servizi sociali. Le cure primarie sono affidate alla medicina di gruppo integrata, con la presenza di medici di medicina generale, pediatri, infermieri di famiglia e psicologi di comunità. È inoltre attiva un’area specialistica con ambulatori per diagnostica di base, prelievi e visite specialistiche.

“Considero questa struttura un presidio fondamentale per garantire equità nell’accesso alle cure”, ha dichiarato Laccoto. La Direzione strategica dell’Asp di Messina ha evidenziato che “la struttura è in grado di intercettare precocemente i bisogni di salute e seguire nel tempo i pazienti più fragili”, inserendosi in una rete territoriale in via di sviluppo nei Nebrodi.

👁 Articolo letto 1.031 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.