In Sicilia vince Elly Schlein con il 57,3% dei voti

In Sicilia si sono appena conclusi i ballottaggi per le elezioni regionali, con Elly Schlein che ha vinto nettamente con il 57,3% dei voti contro il 42,7% di Stefano Bonaccini. I risultati sono stati resi noti dopo lo spoglio praticamente ultimato e le cifre sono state fornite anche per provincia.

Schlein ha vinto in alcune delle province più importanti della regione, tra cui Siracusa, Palermo, Enna, Catania, Caltanissetta e Trapani. Bonaccini, invece, ha avuto la meglio in Agrigento, Ragusa e Messina. Nel complesso, sono stati oltre 55.000 i votanti.

Il dettaglio dei voti per provincia mostra una netta vittoria di Schlein a Trapani, con 2167 voti contro i 1650 di Bonaccini. Anche a Palermo la vittoria è stata chiara, con Schlein che ha ottenuto il 63,8% dei voti contro il 36,5% di Bonaccini. A Siracusa e a Caltanissetta, invece, la vittoria è stata più equilibrata, ma comunque a favore di Schlein.

Bonaccini, invece, ha ottenuto una vittoria netta ad Agrigento, con 2801 voti contro i 2493 di Schlein, ma anche in Messina e Ragusa. Anche se questi risultati non sono stati sufficienti a compensare la vittoria di Schlein nelle altre province.

In ogni caso, i numeri parlano chiaro e il successo di Schlein è stato inequivocabile. Con una percentuale così alta, la sua vittoria in Sicilia è una delle più nette tra le elezioni regionali degli ultimi anni. Tuttavia, resta da vedere come Schlein gestirà la sua nuova posizione e come influirà sulla politica siciliana nei prossimi anni.

