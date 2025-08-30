In Sicilia, Faraoni: “600 infermieri di comunità formati entro il 2025”

L’assessore regionale alla Salute, Daniela Faraoni, ha chiarito che la Regione Siciliana ha già avviato le procedure per la formazione degli infermieri di famiglia e di comunità. «Il primo corso è partito a giugno e nelle prossime settimane ne saranno attivati altri, così da consentire a circa 600 professionisti di completare il percorso entro dicembre 2025», ha dichiarato, respingendo notizie di stampa che indicavano l’assenza di iniziative in merito.

Il progetto formativo è stato predisposto dal Cefpas, il centro regionale di formazione sanitaria, su mandato dei dipartimenti Asoe e Pianificazione strategica. «L’iniziativa – ha spiegato Faraoni – si inserisce nell’attuazione della Missione 6 del Pnrr. Gli infermieri di famiglia e di comunità saranno presenti nei distretti sanitari, nelle case e negli ospedali di comunità, nei Cot e nelle unità di continuità assistenziale, assumendo un ruolo fondamentale nell’assistenza territoriale».

In merito ai requisiti per l’accesso, l’assessore ha sottolineato che «non è previsto l’obbligo di possedere un master, poiché si tratterebbe di un requisito ulteriore rispetto alla normativa vigente». Ha ricordato inoltre che l’Agenas ha individuato il titolo di master come elemento preferenziale nei concorsi, senza renderlo vincolante, a condizione che il personale abbia seguito percorsi di formazione specifica a livello regionale. «In linea con le direttive Agenas – ha concluso – la Regione ha avviato i programmi necessari per l’inquadramento della nuova figura professionale».

