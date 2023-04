In Sicilia contagi ancora in calo (-7,13%), in discesa anche i ricoveri

La Sicilia continua a registrare un calo dei casi di Covid-19, come riferito dall’ultimo bollettino settimanale pubblicato dal Dasoe, il dipartimento per le Attività sanitarie e osservatorio epidemiologico dell’assessorato per la Salute della Regione Siciliana. Nella settimana dal 27 marzo al 2 aprile, i nuovi casi di positività sono stati 795, in diminuzione del 7,13% rispetto alla settimana precedente, con un’incidenza media di 17 casi ogni 100.000 abitanti.

Sebbene i valori siano inferiori alla media regionale, le province di Trapani, Palermo e Siracusa hanno registrato numeri più elevati rispetto alle altre, con 22 e 21 nuove infezioni ogni 100.000 residenti, rispettivamente. Inoltre, i dati hanno evidenziato che le fasce d’età maggiormente a rischio sono quelle tra gli 80 e i 89 anni, tra i 70 e i 79 anni e gli over 90.

Non solo il numero di nuovi casi è in diminuzione, ma anche i nuovi ricoveri, con oltre la metà dei pazienti positivi in ospedale che risultano non vaccinati. I dati sui vaccini mostrano un’adesione discreta da parte della popolazione, con il 91,03% degli over 12 vaccinati con almeno una dose e l’89,65% che ha completato il ciclo primario. Tuttavia, 1.120.766 cittadini non hanno ancora effettuato la terza dose. Inoltre, il 71,22% degli aventi diritto ha già ricevuto la dose aggiuntiva/booster e sono state somministrate 243.623 quarte dosi e 10.312 quinte.

L’andamento dei dati in Sicilia sembra dunque positivo, ma è importante non abbassare la guardia e continuare a rispettare le misure di prevenzione, come il distanziamento sociale, l’utilizzo della mascherina e il lavaggio frequente delle mani, oltre a incoraggiare la vaccinazione, specialmente tra i gruppi a rischio. Solo così sarà possibile contenere la diffusione del virus e garantire una progressiva ripresa della normalità .

