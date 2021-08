In provincia di Ragusa la guida Peperoncino Rosso premia la pizzeria “Bassifondenti”

Nel cuore di Vittoria, cittadina in provincia di Ragusa, c’è una pizzeria dove è possibile gustare numerose bontà culinarie. Anche chi non ama la pizza può accomodarsi e cominciare un viaggio gastronomico memorabile. La pizzeria in questione si chiama Bassifondenti e si trova in via Cavour 43 a Vittoria. Il locale nasce dalla volontà di Mario Giombarresi e Alina Caprian e oggi conquista le ambite 3 Stelle della nota Guida Peperoncino Rosso.

Un riconoscimento internazionale, che premia l’eccellenza di una pizzeria siciliana che, a sua volta, si distingue anche per il suo Pizzaiolo Stellato, Gianfranco Carbonaro.

La scelta degli impasti, affidata al Pizzaiolo Stellato Gianfranco Carbonaro (nella foto), è ampia e comprende le seguenti varianti: tradizionale, curcuma, carbone vegetale, integrale, canapa, alga spirulina e impasto senza lievito.