In diminuzione i casi di Covid in Sicilia, 8 i decessi

Situazione Covid-19 all’11 dicembre 2021.

Sono 887 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 1.143) a fronte di 7.534 tamponi (ieri 8.356), con una percentuale di positivi sui tamponi molecolari eseguiti del 11,77%.

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono 197, in diminuzione (-367) rispetto a ieri, in cui si erano registrati 564 casi.

682 sono i guariti, in aumento (109) rispetto ai 573 di ieri, mentre si registrano 8 decessi, a differenza delle 6 vittime di ieri.

In diminuzione i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 44 (ieri erano 46); i ricoverati con sintomi sono 356 (ieri 346), mentre sono 14.904 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 14.715.

Il totale dei positivi si attesta a 15.304 casi, i guariti attualmente sono 310.218, mentre 7.276 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [▼] CASI POSITIVI – TOTALI: 15.304 197 564 -367 -65,07% [▲] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 310.218 682 573 109 19,02% [▲] DECEDUTI – TOTALI: 7.276 8 6 2 33,33% [▼] TOTALE CASI: 332.798 887 1.143 -256 -22,40% [▼] IN TERAPIA INTENSIVA 44 46 -2 -4,35% [▼] TAMPONI ESEGUITI 7.534 8.356 -822 -9,84% Percentuale di positivi su tamponi molecolari eseguiti: 11,77%. Media mensile positivi 598,31.

Leggenda: [▼] In diminuzione [▲] In aumento [=] Invariato

VACCINAZIONI IN ITALIA

Totale somministrazioni vaccini

101.202.665



Persone vaccinate

47.578.105

88,09 % della popolazione over 12

(persone con almeno una somministrazione)



IN SICILIA

Totale casi regionali: 332.798

Palermo: 88.646 (162)

Catania: 86.022 (259)

Messina: 39.678 (29)

Siracusa: 26.928 (84)

Trapani: 21.957 (78)

Ragusa: 20.796 (51)

Caltanissetta: 19.498 (98)

Agrigento: 19.233 (100)

Enna: 10.040 (26)

IN ITALIA

Totale casi nazionali: 5.206.305

Totale casi, attuali e incremento

Veneto: 548.750 (47.699) (4.062)

Campania: 503.762 (20.976) (1.329)

Emilia-Romagna: 472.613 (30.673) (1.733)

Lazio: 440.919 (28.137) (1.745)

Piemonte: 412.508 (17.409) (1.652)

Sicilia: 332.798 (15.304) (887)

Toscana: 309.011 (12.291) (924)

Puglia: 283.060 (5.153) (463)

Friuli Venezia Giulia: 138.307 (8.077) (765)

Marche: 128.582 (6.091) (565)

Liguria: 128.092 (6.607) (700)

Calabria: 96.666 (6.391) (481)

P.A. Bolzano: 93.355 (6.646) (497)

Abruzzo: 90.533 (5.433) (362)

Sardegna: 80.554 (3.211) (191)

Umbria: 69.040 (2.279) (212)

P.A. Trento: 54.237 (2.324) (262)

Basilicata: 32.154 (1.260) (80)

Molise: 15.363 (244) (23)

Valle d’Aosta: 13.762 (727) (85)

Fonte dati: Ministero della Salute