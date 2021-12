In diminuzione i casi di Covid in Sicilia, 5 i decessi

Situazione Covid-19 al 13 dicembre 2021.

Sono 782 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 1.028) a fronte di 4.400 tamponi (ieri 6.762), con una percentuale di positivi sui tamponi molecolari eseguiti del 17,77%.

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono 486, in diminuzione (-228) rispetto a ieri, in cui si erano registrati 714 casi.

291 sono i guariti, in diminuzione (-17) rispetto ai 308 di ieri, mentre si registrano 5 decessi, a differenza delle 6 vittime di ieri.

In aumento i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 52 (ieri erano 48); i ricoverati con sintomi sono 398 (ieri 387), mentre sono 16.054 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 15.583.

Il totale dei positivi si attesta a 16.504 casi, i guariti attualmente sono 310.817, mentre 7.287 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [‚Ėľ] CASI POSITIVI – TOTALI: 16.504 486 714 -228 -31,93% [‚Ėľ] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 310.817 291 308 -17 -5,52% [‚Ėľ] DECEDUTI – TOTALI: 7.287 5 6 -1 -16,67% [‚Ėľ] TOTALE CASI: 334.608 782 1.028 -246 -23,93% [‚Ė≤] IN TERAPIA INTENSIVA 52 48 4 8,33% [‚Ėľ] TAMPONI ESEGUITI 4.400 6.762 -2.362 -34,93% Percentuale di positivi su tamponi molecolari eseguiti: 17,77%. Media mensile positivi 641,96.

Leggenda:¬†[‚Ėľ] In diminuzione¬†¬†[‚Ė≤] In aumento¬†[=] Invariato

VACCINAZIONI IN ITALIA

Totale somministrazioni vaccini

102.029.307



Persone vaccinate

47.629.038

88,19 % della popolazione over 12

(persone con almeno una somministrazione)



IN SICILIA

Totale casi regionali: 334.608

Totale ed incremento casi Totale ed incremento casi

Palermo: 88.981 (149)

Catania: 86.548 (349)

Messina: 40.105 (73)

Siracusa: 27.059 (30)

Trapani: 22.109 (83)

Ragusa: 20.858 (20)

Caltanissetta: 19.588 (25)

Agrigento: 19.293 (38)

Enna: 10.067 (15)

IN ITALIA

Totale casi nazionali: 5.238.221

Totale casi, attuali e incremento

Veneto: 554.117 (50.585) (2.096)

Campania: 506.285 (21.681) (992)

Emilia-Romagna: 476.413 (33.597) (1.828)

Lazio: 444.354 (30.080) (1.470)

Piemonte: 414.941 (18.701) (1.227)

Sicilia: 334.608 (16.504) (782)

Toscana: 310.545 (13.150) (703)

Puglia: 283.724 (5.539) (228)

Friuli Venezia Giulia: 139.414 (8.296) (406)

Marche: 129.404 (6.205) (227)

Liguria: 129.091 (7.023) (487)

Calabria: 97.308 (6.671) (189)

P.A. Bolzano: 93.975 (6.283) (222)

Abruzzo: 90.955 (5.664) (89)

Sardegna: 80.898 (3.398) (200)

Umbria: 69.323 (2.394) (126)

P.A. Trento: 54.534 (2.554) (82)

Basilicata: 32.256 (1.339) (15)

Fonte dati: Ministero della Salute