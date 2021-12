In diminuzione i casi di Covid in Sicilia, 10 i decessi

In diminuzione i casi di Covid in Sicilia, 10 i decessi

Situazione Covid-19 al 8 dicembre 2021.

Sono 618 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 975) a fronte di 5.510 tamponi (ieri 9.552), con una percentuale di positivi sui tamponi molecolari eseguiti del 11,21%.

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono -101, in diminuzione (-508) rispetto a ieri, in cui si erano registrati 407 casi.

709 sono i guariti, in aumento (151) rispetto ai 558 di ieri, mentre si registrano 10 decessi, come le 10 vittime di ieri.

Invariati i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 46 (ieri erano 46); i ricoverati con sintomi sono 320 (ieri 327), mentre sono 13.643 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 13.737.

Il totale dei positivi si attesta a 14.009 casi, i guariti attualmente sono 308.710, mentre 7.260 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [‚Ėľ] CASI POSITIVI – TOTALI: 14.009 -101 407 -508 -124,82% [‚Ė≤] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 308.710 709 558 151 27,06% [=] DECEDUTI – TOTALI: 7.260 10 10 0 0,00% [‚Ėľ] TOTALE CASI: 329.979 618 975 -357 -36,62% [=] IN TERAPIA INTENSIVA 46 46 0 0,00% [‚Ėľ] TAMPONI ESEGUITI 5.510 9.552 -4.042 -42,32% Percentuale di positivi su tamponi molecolari eseguiti: 11,21%. Media mensile positivi 562,31.

Leggenda:¬†[‚Ėľ] In diminuzione¬†¬†[‚Ė≤] In aumento¬†[=] Invariato

VACCINAZIONI IN ITALIA

Totale somministrazioni vaccini

99.792.722



Persone vaccinate

47.477.646

87,91 % della popolazione over 12

(persone con almeno una somministrazione)



IN SICILIA

Totale casi regionali: 329.979

Totale ed incremento casi Totale ed incremento casi

Palermo: 88.251 (93)

Catania: 85.255 (228)

Messina: 39.189 (23)

Siracusa: 26.692 (49)

Trapani: 21.673 (72)

Ragusa: 20.671 (13)

Caltanissetta: 19.267 (62)

Agrigento: 19.003 (57)

Enna: 9.978 (21)

IN ITALIA

Totale casi nazionali: 5.152.264

Totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 953.255 (42.353) (3.373)

Veneto: 538.767 (42.565) (3.516)

Campania: 499.992 (19.634) (1.175)

Emilia-Romagna: 467.571 (27.715) (1.391)

Lazio: 435.927 (25.439) (1.554)

Piemonte: 407.850 (14.847) (1.165)

Sicilia: 329.979 (14.009) (618)

Toscana: 306.558 (11.007) (791)

Puglia: 281.981 (4.833) (468)

Friuli Venezia Giulia: 136.401 (8.055) (763)

Marche: 127.191 (5.663) (464)

Liguria: 126.523 (6.229) (690)

Calabria: 95.450 (5.719) (323)

P.A. Bolzano: 91.984 (6.629) (566)

Abruzzo: 89.722 (5.140) (338)

Sardegna: 80.009 (3.091) (138)

Umbria: 68.553 (1.979) (179)

P.A. Trento: 53.639 (2.083) (255)

Basilicata: 31.975 (1.213) (113)

Molise: 15.325 (280) (19)

Valle d’Aosta:¬†13.612¬†(731)¬†(60)

Fonte dati: Ministero della Salute