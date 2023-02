In città , le Volanti impegnate nel controllo del territorio: 4 arresti, 26 denunce e oltre 1 chilo di droga sequestrata in 15 giorni

Le Volanti della Questura di Messina continuano il loro attento controllo del territorio, portando avanti un’importante attività di contrasto alla criminalità che si svolge sulle strade della città .

Negli ultimi 15 giorni, i poliziotti delle Volanti hanno effettuato quattro arresti, due per maltrattamenti in famiglia, uno per evasione dagli arresti domiciliari e uno per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Inoltre, sono state denunciate all’autorità giudiziaria 26 persone, responsabili di reati quali furto, stalking, estorsione, lesioni, rapina e resistenza a pubblico ufficiale.

Tra i reati più contestati c’è quello di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: tre soggetti sono stati indagati nell’ambito di due attività svolte nel rione Giostra. Nel corso della prima attività , i poliziotti hanno sottoposto a controllo due soggetti messinesi di 21 e 22 anni che si trovavano all’interno di un’auto nei pressi di un parco cittadino. La perquisizione ha portato al sequestro di 35 grammi di marijuana, un grinder, un bilancino di precisione e 102 euro in contanti.

Nella seconda attività , invece, è stato rinvenuto un quantitativo molto più ingente di marijuana: circa 950 grammi, pronti per lo smercio nel mercato cittadino. La droga era abilmente nascosta in un’area sotterranea vicino alla residenza di un soggetto di 22 anni, già noto alle forze dell’ordine per precedenti attività di spaccio.

Complessivamente, nel corso dell’intensa attività di controllo del territorio, sono stati sequestrati circa 1123 grammi di marijuana, 25 grammi di hashish e 4 grammi di crack.

Oltre alle attività di contrasto alla criminalità , le Volanti hanno effettuato controlli su 2.828 persone e 1.045 autovetture, elevando 25 sanzioni ai sensi del Codice della Strada e sequestrando 6 veicoli.

Infine, sono stati segnalati alla competente autorità amministrativa 10 soggetti quali abituali assuntori di sostanza stupefacente.