In autunno riprendono le vaccinazioni pediatriche al poliambulatorio di Brolo

Dopo lo stop di quasi due anni imposto dall’emergenza Covid, riprendono le vaccinazioni pediatriche a Brolo. A seguito delle molteplici richieste avanzate dall’Amministrazione Comunale ai vertici dell’Asp di Messina e alle interlocuzioni con il servizio di igiene e sanità pubblica del distretto socio sanitario di Patti, è stato concordato di riprendere le vaccinazioni obbligatorie per bambini e adolescenti nella fascia 0-16 anni presso il Poliambulatorio di via Trento.

Il calendario delle vaccinazioni e le relative modalità per la prenotazione verranno comunicate tempestivamente dall’Asp e dal Comune di Brolo che, tra l’altro, ha dato disponibilità di personale per venire incontro al\le esigenze logistiche e organizzative.

Soddisfatto il Sindaco di Brolo on. Giuseppe Laccoto: “Ringrazio i dirigenti dell’Asp di Messina e il dott. Salvatore Sidoti, responsabile del servizio di igiene e sanità pubblica del distretto socio sanitario di Patti, per la sensibilità e la disponibilità mostrata nel ripristinare un servizio importante per le famiglie di Brolo che eviteranno così il disagio dello spostamento a Patti per la vaccinazione dei bambini. Tra l’altro, a più riprese, i pediatri evidenziano l’importanza della vaccinazione antinfluenzale per i più piccoli come atto di prevenzione anche nei confronti del Covid”.