In aumento i nuovi casi di Covid in Sicilia, media settimanale positivi 458,71

Situazione Covid-19 al 24 febbraio 2021.

Sono 542 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 452) a fronte di 8.473 tamponi (ieri 8.334), con una percentuale di positivi sui tamponi molecolari eseguiti del 6,39%. Media settimanale positivi 458,71.

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui i positivi di oggi sono -967, in diminuzione (-257) rispetto a ieri, in cui si erano registrati -710 casi.

1.488 sono i guariti, in aumento (347) rispetto ai 1.141 di ieri, mentre si registrano 21 decessi, invariati rispetto alle 21 vittime di ieri.

In diminuzione i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 130 (ieri erano 135); i ricoverati con sintomi sono 816 (ieri 818), mentre sono 26.744 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 27.704.

Il totale dei positivi si attesta a 27.690 casi, i guariti attualmente sono 118.646, mentre 4.060 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [▼] CASI POSITIVI – TOTALI: 27.690 -967 -710 -257 36,20% [▲] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 118.646 1.488 1.141 347 30,41% [=] DECEDUTI – TOTALI: 4.060 21 21 0 0,00% [▲] TOTALE CASI: 150.396 542 452 90 19,91% [▼] IN TERAPIA INTENSIVA 130 135 -5 -3,70% [▲] TAMPONI ESEGUITI 8.473 8.334 139 1,67% Percentuale di positivi su tamponi molecolari eseguiti: 6,39%. Media settimanale positivi 458,71

Leggenda: [▼] In diminuzione [▲] In aumento [=] Invariato

IN SICILIA Totale ed incremento casi Totale ed incremento casi

Palermo: 42.904 (237)

Catania: 41.323 (102)

Messina: 19.648 (40)

Trapani: 10.578 (9)

Siracusa: 10.427 (54)

Ragusa: 8.284 (3)

Caltanissetta: 6.860 (58)

Agrigento: 6.003 (22)

Enna: 4.369 (17)

IN ITALIA Totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 586.561 (55.225) (3.310)

Veneto: 328.973 (22.332) (895)

Campania: 257.939 (71.830) (2.185)

Emilia-Romagna: 250.839 (36.771) (1.427)

Piemonte: 242.064 (13.617) (1.453)

Lazio: 228.745 (34.880) (1.188)

Toscana: 151.413 (15.405) (857)

Sicilia: 150.396 (27.690) (542)

Puglia: 142.616 (32.090) (991)

Liguria: 76.576 (4.907) (285)

Friuli Venezia Giulia: 74.852 (9.317) (503)

Marche: 65.053 (9.363) (616)

P.A. Bolzano: 52.502 (7.011) (355)

Abruzzo: 52.299 (12.720) (535)

Umbria: 43.643 (8.417) (292)

Sardegna: 40.877 (12.971) (65)

Calabria: 37.098 (6.169) (278)

P.A. Trento: 32.631 (3.070) (357)

Basilicata: 15.203 (3.793) (166)

Molise: 10.288 (1.709) (110)

Valle d’Aosta: 7.996 (146) (14)