In aumento i nuovi casi di Covid in Sicilia, media mensile positivi 583,3

Situazione Covid-19 al 2 marzo 2021.

Sono 566 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 478) a fronte di 7.619 tamponi (ieri 8.197), con una percentuale di positivi sui tamponi molecolari eseguiti del 7,42%.

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui i positivi di oggi sono -452, in diminuzione (-651) rispetto a ieri, in cui si erano registrati 199 casi.

1.004 sono i guariti, in aumento (743) rispetto ai 261 di ieri, mentre si registrano 14 decessi, a differenza delle 18 vittime di ieri.

In diminuzione i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 123 (ieri erano 132); i ricoverati con sintomi sono 726 (ieri 726), mentre sono 24880 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 25.323.

Il totale dei positivi si attesta a 25.729 casi, i guariti attualmente sono 123.703, mentre 4170 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [▼] CASI POSITIVI – TOTALI: 25.729 -452 199 -651 -327,14% [▲] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 123.703 1.004 261 743 284,67% [▼] DECEDUTI – TOTALI: 4.170 14 18 -4 -22,22% [▲] TOTALE CASI: 153.602 566 478 88 18,41% [▼] IN TERAPIA INTENSIVA 123 132 -9 -6,82% [▼] TAMPONI ESEGUITI 7.619 8.197 -578 -7,05% Percentuale di positivi su tamponi molecolari eseguiti: 7,42%. Media mensile positivi 583,3.

Leggenda: [▼] In diminuzione [▲] In aumento [=] Invariato

IN SICILIA Totale ed incremento casi Totale ed incremento casi

Palermo: 44.275 (293)

Catania: 42.006 (138)

Messina: 19.926 (27)

Siracusa: 10.683 (28)

Trapani: 10.662 (16)

Ragusa: 8.427 (10)

Caltanissetta: 7.011 (14)

Agrigento: 6.175 (32)

Enna: 4.437 (8)

IN ITALIA Totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 608.978 (67.690) (3.762)

Veneto: 335.478 (25.224) (1.228)

Campania: 271.561 (79.285) (2.046)

Emilia-Romagna: 265.214 (45.847) (2.040)

Piemonte: 249.898 (17.333) (1.609)

Lazio: 236.460 (35.795) (1.188)

Toscana: 158.170 (18.828) (1.058)

Sicilia: 153.602 (25.729) (566)

Puglia: 148.702 (33.111) (1.021)

Liguria: 78.624 (5.427) (337)

Friuli Venezia Giulia: 77.463 (10.206) (479)

Marche: 68.718 (9.772) (415)

Abruzzo: 54.910 (13.055) (246)

P.A. Bolzano: 54.161 (6.892) (236)

Umbria: 45.051 (8.099) (289)

Sardegna: 41.306 (12.739) (70)

Calabria: 38.133 (6.265) (102)

P.A. Trento: 34.335 (3.668) (220)

Basilicata: 15.857 (4.184) (147)

Molise: 10.750 (1.684) (18)

Valle d’Aosta: 8.063 (163) (6)