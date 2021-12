In aumento i casi di Covid in Sicilia, 8 i decessi

Situazione Covid-19 al 14 dicembre 2021.

Sono 1.037 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 782) a fronte di 8.792 tamponi (ieri 4.400), con una percentuale di positivi sui tamponi molecolari eseguiti del 11,79%.

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono 402, in diminuzione (-84) rispetto a ieri, in cui si erano registrati 486 casi.

627 sono i guariti, in aumento (336) rispetto ai 291 di ieri, mentre si registrano 8 decessi, a differenza delle 5 vittime di ieri.

In diminuzione i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 48 (ieri erano 52); i ricoverati con sintomi sono 426 (ieri 398), mentre sono 16.432 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 16.054.

Il totale dei positivi si attesta a 16.906 casi, i guariti attualmente sono 311.444, mentre 7.295 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [‚Ėľ] CASI POSITIVI – TOTALI: 16.906 402 486 -84 -17,28% [‚Ė≤] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 311.444 627 291 336 115,46% [‚Ė≤] DECEDUTI – TOTALI: 7.295 8 5 3 60,00% [‚Ė≤] TOTALE CASI: 335.645 1.037 782 255 32,61% [‚Ėľ] IN TERAPIA INTENSIVA 48 52 -4 -7,69% [‚Ė≤] TAMPONI ESEGUITI 8.792 4.400 4.392 99,82% Percentuale di positivi su tamponi molecolari eseguiti: 11,79%. Media mensile positivi 649,86.

Leggenda:¬†[‚Ėľ] In diminuzione¬†¬†[‚Ė≤] In aumento¬†[=] Invariato

VACCINAZIONI IN ITALIA

Totale somministrazioni vaccini

102.564.496



Persone vaccinate

47.663.834

88,25 % della popolazione over 12

(persone con almeno una somministrazione)



IN SICILIA

Totale casi regionali: 335.645

Totale ed incremento casi Totale ed incremento casi

Palermo: 89.203 (222)

Catania: 86.800 (252)

Messina: 40.222 (117)

Siracusa: 27.162 (103)

Trapani: 22.220 (111)

Ragusa: 20.872 (14)

Caltanissetta: 19.637 (49)

Agrigento: 19.429 (136)

Enna: 10.100 (33)

IN ITALIA

Totale casi nazionali: 5.258.886

Totale casi, attuali e incremento

Veneto: 558.205 (52.020) (4.088)

Campania: 507.589 (21.947) (1.304)

Emilia-Romagna: 478.249 (34.848) (1.845)

Lazio: 446.275 (31.092) (1.921)

Piemonte: 416.794 (19.666) (1.853)

Sicilia: 335.645 (16.906) (1.037)

Toscana: 311.207 (13.295) (662)

Puglia: 284.125 (5.564) (401)

Friuli Venezia Giulia: 139.869 (8.094) (458)

Marche: 129.922 (6.219) (518)

Liguria: 129.703 (6.925) (612)

Calabria: 97.767 (6.887) (459)

P.A. Bolzano: 94.446 (6.287) (471)

Abruzzo: 91.194 (5.771) (239)

Sardegna: 81.060 (3.384) (162)

Umbria: 69.568 (2.588) (245)

P.A. Trento: 54.829 (2.725) (295)

Basilicata: 32.427 (1.489) (171)

Molise: 15.382 (186) (3)

Valle d’Aosta:¬†13.944¬†(780)¬†(103)

Fonte dati: Ministero della Salute