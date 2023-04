In arrivo l’inverno: venti forti, piogge e neve fino ai 900 metri

La Protezione Civile Regionale ha lanciato un avviso per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico in tutta la Sicilia, valido dalle 16 di oggi e fino alle 24 di domani. In particolare, per domani è stata decretata l’allerta gialla su tutto il territorio siciliano.

Il weekend delle Palme vedrà l’arrivo di una massiccia ondata di aria polare proveniente dalle zone artiche norvegesi. Da domani, l’aria fredda si diffonderà lentamente su tutta l’Italia portando un calo delle temperature anche di 10°C nei giorni successivi, sia nei valori minimi che massimi. Questo cambiamento improvviso delle condizioni climatiche porterà l’inverno in Italia dopo aver registrato temperature di 27-28 gradi centigradi sulle Isole Maggiori italiane.

A partire da lunedì, il maltempo si estenderà ulteriormente verso le regioni centrali adriatiche e tutto il Sud. Sulle regioni meridionali, in particolare, si formerà un ciclone, con venti molto forti e possibili nevicate fino ai 700-900 metri. Il meteorologo spiega che la Settimana Santa “rimarrà ferita da questo affondo norvegese, almeno per quanto riguarda le temperature”. Sarà ancora freddo al mattino e le temperature massime saranno sotto la media con valori intorno ai 15°C in pianura.

Le piogge, invece, tenderanno gradualmente a lasciare il Paese a partire da martedì. In sintesi, tornerà l’inverno ad inizio della nuova settimana: domenica avremo delle piogge, mentre lunedì sarà la giornata peggiore con venti forti, temporali, piogge abbondanti e neve fino a quote di alta collina. Il clou del maltempo colpirà in particolare il Sud tra lunedì e martedì, mentre al Nord la siccità continuerà imperterrita.

Per la Pasqua e la Pasquetta, le mappe sinottiche indicano condizioni in prevalenza soleggiate con un’alta pressione in netta espansione fino alle Isole Britanniche ed in parte capace di proteggere anche il nostro Paese, ma questa tendenza deve essere confermata.

In ogni caso, la Protezione Civile invita alla massima prudenza in questo periodo di rischio meteo-idrogeologico e idraulico. Chi si trova nelle zone interessate deve prestare attenzione alle informazioni fornite dalle autorità competenti e seguire le indicazioni per evitare situazioni di pericolo.

