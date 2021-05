Imposta di soggiorno – Tripoli, prime proposte in vista del consiglio comunale

Sono state convocate  per lunedì 17 alle ore 11:00 le commissioni  turismo e affari generali, per discutere e deliberare alcune modifiche al vigente regolamento dell’Imposta di Soggiorno.Â

L’incontro è stato fortemente voluto dal gruppo “Patti Futura” rappresentato dal consigliere Filippo Tripoli, dopo  un primo interfaccia all’interno dei laboratori d’Idea, dove spicca  la figura di Enza  Mondello che è stata in passato  presidente dell’associazione albergatori. Le modifiche saranno orientate in linea di massima allo scopo di ottenere risultati in ambito prettamente turistico e di marketing, con l’utilizzo  mirato del gettito.

“Presenteremo un emendamento all’articolo cinque  del vigente regolamento – dice il consigliere Tripoli – elencando in modo più specifico quali a nostro avviso dovranno essere gli interventi in ambito turistico che dovranno essere auto finanziati in parte  con l’imposta di soggiorno.Â

Uno degli obbiettivi è quello di creare servizi migliori per il  turista in prossimità delle strutture alberghiere e balneari, ed una migliore accoglienza nei luoghi simbolo, come quelli culturali, architettonici e archeologici e nei siti di maggiore affluenza, effettuando un decoro pubblico limitatamente ai posti più strategici, come le piazze e gli ingressi  della città .

È impensabile continuare ad utilizzare questa importante entrata in maniera generalizzata e non strategica – conclude Tripoli – si rischierebbe di perderne lo scopo importante, che la vede ormai fonte d’investimenti nelle più belle località turistiche d’Italia.”Â