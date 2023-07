Importanti sviluppi per l’ammodernamento delle ferrovie in Sicilia

Nell’ambito delle iniziative per l’ammodernamento e il potenziamento delle linee ferroviarie in Sicilia, si è tenuto oggi un significativo incontro tra il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, il presidente di Rfi, Dario Lo Bosco, e l’amministratore delegato di Rfi, Gianpiero Strisciuglio. L’obiettivo dell’incontro è stato quello di fare il punto sui lavori in corso e discutere le strategie per contrastare le infiltrazioni criminali.

Durante la riunione, sono stati affrontati diversi temi di grande rilevanza per lo sviluppo del trasporto ferroviario nell’Isola. Tra questi, l’ammodernamento infrastrutturale e tecnologico delle linee, con la prospettiva di raggiungere una velocità massima di 250 km/h. Inoltre, sono stati analizzati i cantieri già attivi per la realizzazione di opere strategiche, con particolare attenzione al Ponte sullo Stretto, che permetterà la connessione della Sicilia alla Rete TEN-T europea.

Il presidente Schifani ha sottolineato l’importanza di un approccio orientato alla crescita sostenibile del territorio e delle comunità. Ha evidenziato come l’attuazione di investimenti strategici e il rispetto dei tempi di completamento delle opere siano fondamentali per garantire uno sviluppo infrastrutturale di successo. Inoltre, ha ribadito l’impegno delle istituzioni nel rispetto dei protocolli di legalità e delle normative antimafia per prevenire il rischio di infiltrazioni.

Dalla parte di Rfi, il presidente Lo Bosco e l’amministratore delegato Strisciuglio hanno sottolineato l’impegno concreto dell’azienda per l’ammodernamento della rete ferroviaria in Sicilia. Hanno evidenziato che sono già in corso investimenti per nuove opere e la manutenzione delle infrastrutture esistenti. Inoltre, hanno sottolineato come il Ponte sullo Stretto rappresenti un’opportunità fondamentale per unire la Sicilia ai sistemi di mobilità e logistica europei.

I rappresentanti di Rfi hanno assicurato che le attività sono costantemente monitorate grazie all’utilizzo delle tecnologie. Questo permette di controllare l’avanzamento dei lavori e prevenire il rischio di infiltrazioni della criminalità organizzata. Nonostante i recenti tentativi di intimidazione, i lavori non subiranno ritardi.

Nel frattempo, è stata raggiunta un’importante pietra miliare nell’ambito dell’ammodernamento delle linee ferroviarie a Palermo. È stato attivato il raddoppio della tratta Notarbartolo-San Lorenzo Colli, che si sviluppa interamente in galleria. Questa nuova infrastruttura completa il raddoppio tra Notarbartolo e l’aeroporto “Falcone e Borsellino” di Punta Raisi, rendendo disponibile un binario per ogni senso di marcia. L’attivazione di questa tratta migliorerà notevolmente la fruizione e l’accessibilità al servizio ferroviario, soprattutto in vista delle future attivazioni nelle fermate di Belgio e Lazio.

In conclusione, l’incontro tra il presidente Schifani e i rappresentanti di Rfi ha permesso di fare il punto sui progressi dell’ammodernamento delle linee ferroviarie in Sicilia e di rafforzare l’impegno delle istituzioni e dell’azienda per garantire un sistema di trasporto ferroviario efficiente e sicuro.

