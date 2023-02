Illuminazione pubblica a Patti: ripartito il cantiere in contrada Belfiore

L’ufficio tecnico comunale di Patti ha avviato le procedure per il completamento dell’illuminazione pubblica nella contrada Belfiore. Dopo che il consigliere comunale Filippo Tripoli aveva predisposto un emendamento per reperire i fondi per il progetto, oggi, a seguito delle sollecitazioni della consigliera Tonina Costanzo di Forza Italia, l’amministrazione ha riaperto il cantiere per l’installazione di ulteriori corpi illuminanti nella parte più urbanizzata della contrada.

La Costanzo ha espresso la sua soddisfazione per l’interesse dimostrato dall’amministrazione per un progetto importante per la comunità . I residenti attendevano da anni la realizzazione di quest’opera. La consigliera ha anche dichiarato che il prossimo bilancio di previsione sarà l’occasione per avviare un altro importante progetto per la zona, ovvero la predisposizione di un impianto idrico e fognario adeguato. Secondo la Costanzo, nel 2023 è inconcepibile che queste contrade non dispongano ancora di questi servizi essenziali.