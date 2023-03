Il vicepremier Salvini annuncia il decreto “Ponte sullo Stretto”: pronti a realizzare l’opera tanto attesa

Il ponte sullo Stretto di Messina è un’opera ambiziosa che il vicepremier Matteo Salvini vuole realizzare al più presto possibile. Durante un convegno organizzato dall’Autorità di sistema portuale della Sicilia occidentale, Salvini ha annunciato che a metà marzo il decreto per il Ponte sarà portato in Consiglio dei ministri. La dichiarazione è stata fatta in collegamento con il “Cruise Terminal” di Palermo. Il Ponte sullo Stretto è una priorità per il governo italiano e Salvini ha affermato che costa di più non farlo che realizzarlo. L’obiettivo del vicepremier è di portare un progetto green, moderno ed ecosostenibile ai 60 milioni di italiani. Il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, ha annunciato anche la decisione di istituire una sede decentrata del Maxxi, il grande Museo di Arte contemporanea di Roma, proprio in riva allo Stretto. Inoltre, il sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio, già viceministro ai Trasporti, Alessandro Morelli, ha affermato che non realizzare il Ponte sarebbe una fesseria in un momento storico nel quale si realizza una velocizzazione delle ferrovie sia verso Reggio Calabria che in Sicilia. Il Ponte sullo Stretto è un’opera che unirà Palermo a Rotterdam e costituisce una priorità per il governo italiano.

© Riproduzione riservata.