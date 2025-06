Domani il via ai lavori a Capo d’Orlando sulla S.P. 147 a San Gregorio

La Città Metropolitana di Messina avvierà da domani, 19 giugno, un intervento di ripristino del piano viabile lungo la strada provinciale 147 nel tratto di San Gregorio, nel comune di Capo d’Orlando. Per consentire i lavori, verrà introdotto il senso unico alternato tra il km 2+200 e il km 2+300, con il transito limitato a una sola corsia.

L’ordinanza, in vigore fino al termine delle attività di manutenzione, mira a garantire condizioni di transitabilità e sicurezza stradale su un’arteria spesso esposta a fenomeni di erosione marina. L’ex Provincia ha inoltre predisposto un piano di interventi più ampio lungo la stessa via, fondamentale per il collegamento tra il centro cittadino e il borgo costiero.

I fenomeni di sifonamento, provocati dal moto ondoso del Mar Tirreno, hanno nel tempo compromesso la stabilità della carreggiata. “Siamo consapevoli delle criticità che da tempo interessano questa strada – ha affermato il sindaco metropolitano Federico Basile – e ci impegniamo a trovare una soluzione che possa mettere in sicurezza l’infrastruttura in modo definitivo”.

L’azione rientra in un programma più esteso di sorveglianza e manutenzione delle strade provinciali promosso da Palazzo dei Leoni, finalizzato a prevenire ulteriori forme di degrado e a tutelare l’incolumità degli utenti. Il completamento dei lavori è previsto non appena le condizioni meteorologiche e marine lo consentiranno.

