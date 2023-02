Il sindaco di Barcellona ordina la chiusura delle scuole per il rischio di maltempo in Sicilia

Il sindaco ha preso atto dell’avviso di protezione civile riguardante il rischio idrogeologico e idraulico in Sicilia e ha deciso di ordinare la chiusura delle scuole per il giorno 9 febbraio 2023. Il livello di allerta è stato dichiarato “giallo” (preallarme) per rischio idrogeologico fino alle 24:00 di oggi, in evoluzione a “rosso” (allarme) dalle ore 0:00 fino alle 24:00 di domani. Questo a causa di venti forti e mareggiate lungo le coste esposte, nonché di precipitazioni abbondanti e nevicate al di sopra dei 500-700 metri.

Considerato che numerosi plessi scolastici e nuclei abitati della città si trovano in prossimità di corpi idrici e che il territorio è già vulnerabile ai dissesti, il sindaco ha ritenuto necessario adottare misure di salvaguardia per la incolumità delle persone e dei beni. La chiusura delle scuole è solo una delle misure adottate per affrontare questo scenario.

I dirigenti delle Istituzioni scolastiche sono incaricati di dare tempestiva informazione ai genitori riguardo alla presente ordinanza. Inoltre, i responsabili delle amministrazioni pubbliche e delle aziende private sono invitati a prendere ogni iniziativa utile per tutelare la sicurezza propria, del personale e dell’utenza.

Questa decisione è stata presa in base alle leggi sul sistema di protezione civile e sul governo locale e in considerazione della situazione di rischio per la pubblica e privata incolumità . La sicurezza della comunità viene sempre prima e questa ordinanza serve a garantire che i cittadini siano al sicuro durante questo periodo di maltempo.