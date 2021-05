Il ricordo dei Paracadutisti della Sezione ANPdI di Messina

Dedicato al socio benemerito prof. Giulio Santoro.

Il prof.  Giulio Santoro, ha raggiunto le vette celesti e adesso ci piace ricordarlo nella sua adorata missione di medico,  stimatissimo chirurgo ortopedico e socio benemerito della Sezione Paracadutisti di Messina, nella quale per molti anni ha rivestito varie cariche sociali e svolto attività lancistica di buon livello.

Parlare di Giulio Santoro in maniera approfondita significherebbe riempire centinaia di pagine per cui, in questo contesto, ci limiteremo alla sintesi per ricordarlo in maniera adeguata, sicuramente ci saranno altre occasioni, per far conoscere a tutti la bella figura di un medico, sportivo e amante della cultura.

Il prof. Santoro lo ricordiamo un vero atleta poliedrico, che negli anni si è cimentato in varie discipline sportive e ginniche amatoriali, riuscendo perfino a dilettarsi quale trapezista e dedicandosi infine al paracadutismo sportivo. Lo ricordiamo anche come preparatore di fiducia del famosissimo sportivo Enzo Maiorca, primatista mondiale di immersione in apnea.

Della sua attività  professionale ne è piena la letteratura medica e la stampa, sia nazionale che estera, visto che Santoro, per motivi legati allo studio delle tecniche di chirurgia e microchirurgia ortopedica d’avanguardia, frequentava  sovente fuori i confini nazionali, altre scuole scientifiche in Russia e Cuba. Per la Sua vasta cultura e la padronanza dell’arte oratoria veniva spesso richiesto nei congressi di medicina e chirurgia, oltre che negli eventi che trattavano di arte, architettura civile e militare, archeologia ed antropologia.

I Paracadutisti messinesi e del X Gruppo Regionale di Sicilia e Calabria si stringono con un commosso e caloroso abbraccio alla moglie Grazia ed alla figlia Elena. La cerimonia funebre si svolgerà a Messina sabato 29 alle ore 16,00 presso la Chiesa di San Francesco all’Immacolata, Viale Boccetta.