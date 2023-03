Il Rettore Cuzzocrea: “Servono 100 milioni di euro per il Policlinico di Messina”

Il Rettore dell’Università di Messina, Salvatore Cuzzocrea, ha tenuto una conferenza stampa per rivendicare il risultato dei 4 milioni di euro riconosciuti all’azienda ospedaliera del Policlinico, portando a 90 milioni di euro il budget assegnato. Cuzzocrea ha espresso la sua insoddisfazione riguardo al tetto di spesa precedentemente assegnato di 70 milioni di euro, definendolo un errore che non poteva coprire la pianta organica del Policlinico. Il Rettore ha dichiarato che sono necessari almeno 100 milioni di euro per raggiungere gli obiettivi prefissati e che tornerà a Palermo per ottenere maggiori finanziamenti, consapevole che questa scelta potrebbe togliere risorse ad altre strutture sanitarie regionali.

Durante la conferenza stampa, Cuzzocrea ha affrontato vari argomenti, inclusa la vertenza Ep, i cantieri per il nuovo pronto soccorso e il Riviera. Ha anche annunciato un’operazione verità sulle false inaugurazioni celebrate in passato. Il filo rosso del discorso riguardava i rapporti con la Regione e la mancata approvazione dei piani triennali, nonché le lungaggini dell’iter per la trasformazione del Policlinico in Irccs. Cuzzocrea ha espresso la sua insoddisfazione sulla manutenzione ordinaria e straordinaria del Policlinico, assegnata alla Regione che fino ad ora non ha fatto nulla in tal senso.

Il Rettore ha spiegato che tutto quello che è stato fatto per il Policlinico è stato realizzato con risorse dell’Università e non della Regione. Ha criticato la burocrazia e la politica, affermando che non può sperare in un aiuto da loro nel settore sanitario, ma può sperare in un aiuto al di fuori dell’Università . Cuzzocrea ha affermato che la Regione ha deliberato subito il parere richiesto, ma la trasmissione al Ministero della Salute si è arenata per mesi, e quando ha trasmesso la delibera a Roma, il Ministero ha puntualizzato che doveva essere inviata dalla Regione.

