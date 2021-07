Il Questore di Messina in visita a Sant’Agata

Ribadita la sinergia istituzionale a garanzia della sicurezza sul territorio.

Visita istituzionale questa mattina a Sant’Agata di Militello del Questore di Messina, Dottor Gennaro Capoluongo. Il Questore, è stato accolto dal sindaco Bruno Mancuso al castello “Gallego”, insieme al presidente del consiglio comunale Andrea Barone e ad una rappresentanza dei consiglieri. Presenti il dirigente del commissariato di Polizia di Sant’Agata di Militello, Vice questore Gaetano Di Mauro, il comandante della Polizia stradale, Ispettore capo Massimiliano Fiasconaro, il Presidente del Parco dei Nebrodi Domenico Barbuzza ed alcuni volontari del gruppo Rangers International.

“Ringraziamo il Questore, Dott. Capoluongo, per la sua visita, che è stata occasione per sottolineare ancora una volta l’importanza della presenza sul nostro territorio di Polizia di Stato e Polizia stradale – ha detto il sindaco Bruno Mancuso – e ribadire la proficua sinergia istituzionale che lega il comune di Sant’Agata alle forze dell’ordine tutte, ai fini della garanzia della sicurezza e nell’opera di prevenzione sul territorio.

I lavori per il nuovo commissariato sono ormai in fase di ultimazione e dunque speriamo di rivederci presto col Questore per poter inaugurare i nuovi uffici che rappresenteranno certamente un valore aggiunto per agevolare il lavoro svolto in maniera sempre efficiente e puntuale dalla Polizia a Sant’Agata e nell’hinterland di competenza”.