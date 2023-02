Il progetto di bike sharing sostenibile nei comuni del Consorzio Tindari Nebrodi: un turismo lento a zero impatto ambientale

Il consorzio Tindari Nebrodi sta lavorando per creare un sistema di bike sharing alimentato da pannelli solari che colleghi i dieci comuni del consorzio. Questo progetto è parte dell’obiettivo del consorzio di promuovere un turismo lento, eco-sostenibile e rispettoso dell’ambiente a zero impatto ambientale.

Per finanziare questo progetto, il consorzio sta consultando i portali web della regione siciliana e della comunità europea per cercare eventuali linee di finanziamento e anche la strada del project financing potrebbe essere una soluzione.

Ogni comune avrà una stazione di bike sharing con biciclette elettriche che avranno un’autonomia di circa 45 km. Questo sistema di trasporto permetterà ai turisti di esplorare le bellezze dei comuni consorziati in modo sicuro e immersi nella natura, su percorsi stabiliti e segnalati.

I sindaci dei comuni consorziati hanno un ruolo importante nella redazione del progetto e dovranno stabilire le aree sulle quali collocare le stazioni delle biciclette. Il consigliere d’amministrazione Filippo Tripoli ha commentato che questo progetto rappresenterà una rivoluzionaria forma di turismo e sarà a costo zero. Le moderne app permetteranno inoltre un utilizzo sicuro e trasparente dei mezzi.

Siamo entusiasti di vedere se questo progetto verrà realizzato e se già nella prossima estate potremo andare in bicicletta dal comune di Marinello a Montalbano Elicona. Speriamo che ci siano risorse per incrementare lo sviluppo nel settore dei trasporti sostenibili e che questo progetto possa diventare un esempio per altre regioni d’Italia.