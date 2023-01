Il professor Robert Schlögl riceve il dottorato honoris causa in ACCESS

Nella recente cerimonia presso l’UniversitĂ di Messina, il professor Robert Schlögl, noto chimico tedesco, ha ricevuto il Dottorato di Ricerca Honoris Causa in ACCESS (Advanced Catalytic Processes for Using Renewable Energy Sources).

Il Rettore, il Direttore del Dipartimento CHIBIOFARAM e il Direttore Generale hanno preso parte all’evento, con la Laudatio affidata al professor Gabriele Centi. Il professor Schlögl, membro di importanti accademie delle scienze e vincitore di numerosi premi, ha discusso durante la sua lectio doctoralis sulle frontiere della ricerca per la transizione energetica. Con oltre 1000 pubblicazioni a livello globale, il professor Schlögl e il suo team hanno sviluppato tecniche di successo per osservare i catalizzatori durante i processi di conversione dell’energia.

Questi risultati aiutano nella progettazione di catalizzatori per la produzione di idrogeno e metanolo a partire da fonti rinnovabili.