Il prezzo delle sigarette aumenta dal 15 febbraio: quanto costeranno?

Se sei un fumatore, probabilmente hai già sentito parlare dell’aumento dei prezzi delle sigarette che avverrà a partire dal 15 febbraio 2023. Ma di quanto sarà effettivamente il rincaro? E quali marche saranno interessate?

In sostanza, l’aumento riguarda quella parte di accisa chiamata “importo fisso per unità di prodotto”. Nel 2023, tale importo sarà di 28 euro per ogni 1.000 sigarette, mentre nel 2024 diventerà di 28,20 euro e nel 2025 di 28,70 euro. Ciò significa che ogni pacchetto di sigarette subirà un rincaro di 20 centesimi.

Tuttavia, l’aumento non riguarderà tutte le marche di sigarette: inizialmente, solo alcune saranno interessate, tra cui Chesterfield, Philip Morris, Winston, Camel e Marlboro. Secondo il presidente della Federazione nazionale tabaccai, Mario Antonelli, l’aumento interesserà circa un terzo del listino, mentre le altre marche si allineeranno nell’arco di qualche settimana. Inoltre, nei prossimi tre anni è previsto un ulteriore rincaro del costo tra i 10 e i 15 centesimi.

Ma non sono solo le sigarette a subire un aumento di prezzo: anche i sigari e il tabacco da fiuto, da mastico, da pipa e da inalazione saranno interessati dal rialzo. Tale modifica tariffaria è stata annunciata sul sito della Federazione italiana tabaccai, dove si precisa che la vendita Cash & Carry e le levate suppletive (straordinarie e urgenti) sono inibite per le marche interessate dal cambio tariffario.

In sintesi, se sei un fumatore, dovrai prepararti a spendere un po’ di più per il tuo vizio: ogni pacchetto di sigarette costerà 20 centesimi in più a partire dal 15 febbraio 2023. Sebbene l’aumento riguardi solo alcune marche, è probabile che anche le altre subiranno un rialzo nei prossimi mesi. Inoltre, anche i prezzi dei sigari e del tabacco subiranno un aumento. Se vuoi risparmiare, potresti valutare l’opzione di smettere di fumare o di passare a alternative meno costose, come il tabacco da rollare o la sigaretta elettronica.