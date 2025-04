Il Presidente Sergio Mattarella ricoverato per intervento al cuore

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, di 83 anni, è stato ricoverato per un intervento di impianto di pacemaker presso il reparto di cardiologia dell’ospedale Santo Spirito di Roma, diretto dal dottor Roberto Ricci. L’operazione è da considerarsi di natura programmata. Secondo quanto riferito da fonti sanitarie, le condizioni del capo dello Stato risultano buone.

Durante la giornata, Mattarella aveva regolarmente svolto i propri impegni istituzionali, tra cui un incontro con il primo ministro del Montenegro, Milojko Spajić. A seguito dell’intervento, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha pubblicato un messaggio sulla piattaforma X: “Al Presidente Mattarella i miei più sentiti auguri per un pronto e pieno ristabilimento. L’Italia lo attende presto, con la forza e la dedizione di sempre”.

Il pacemaker impiantato è un dispositivo elettronico delle dimensioni simili a quelle di una moneta da due euro, collocato sotto la pelle nei pazienti affetti da bradicardia, ovvero un rallentamento eccessivo del battito cardiaco. Questo tipo di procedura è considerata di routine nei reparti di cardiologia, con una degenza limitata a pochi giorni per verificare la stabilità del dispositivo.

Pasquale Perrone Filardi, presidente della Società italiana di cardiologia, ha chiarito che tale patologia è spesso causata da un invecchiamento del sistema elettrico del cuore o da disturbi come la fibrillazione atriale. “È l’intervento in cardiologia più frequente nelle persone dopo i 70 anni e la ripresa è immediata. Bastano solo pochi giorni di degenza perché il dispositivo si ancori bene ai tessuti cardiaci”, ha affermato Filardi. Ogni anno, in Italia, vengono effettuati circa 50mila impianti di pacemaker, con un’età media dei pazienti pari a 81 anni.

© Riproduzione riservata.

🎁👉 PROVA GRATIS AMAZON PRIME 👈🎁