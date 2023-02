Il presidente Schifani incontra i sindaci del Ragusano per fare il punto sul maltempo

Nelle ultime settimane, il ciclone mediterraneo ha colpito duramente il territorio del Ragusano, causando ingenti danni e allagamenti. Per verificare la situazione e incontrare le autorità locali, il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha sorvolato le aree interessate a bordo di un elicottero, accompagnato dal dirigente generale della Protezione Civile, Salvo Cocina.

Nel corso della giornata, il presidente ha partecipato a diversi incontri istituzionali convocati per fare il punto sulla situazione. Il primo vertice si è svolto a Comiso, dove Schifani ha incontrato le autorità locali e i sindaci del Ragusano, ascoltando le loro richieste e discutendo delle misure da adottare per fronteggiare gli effetti del maltempo.

In particolare, nel territorio di Acate e del fiume Ippari, i danni causati dal ciclone sono stati particolarmente ingenti. Il presidente Schifani si è impegnato a lavorare in stretta collaborazione con le autorità locali per garantire il supporto necessario e ripristinare quanto prima la situazione.

Successivamente, il presidente visiterà Siracusa e Catania, dove parteciperà a due altri incontri in Prefettura per fare il punto sulla situazione e discutere delle misure da adottare per far fronte ai danni causati dal maltempo.