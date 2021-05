Il presidente della Fipav Sicilia Nino Di Giacomo al “PalaBellina” per gara 1 dei play off di A2 Sigel Marsala

Eurospin Ford Sara Pinerolo. Ospite d’eccezione il Direttore Generale della Lega Pallavolo Serie A Femminile, Cristiano Zatta.

Il Presidente della Fipav Sicilia, Nino Di Giacomo, ha assistito oggi pomeriggio, al PalaBellina di Marsala, alla partita di andata del quarto di finale dei play off di serie A2 tra la Sigel Marsala e l’Eurospin Ford Sara Pinerolo. Ospite d’eccezione di gara 1, il Direttore Generale della Lega Pallavolo Serie A Femminile, Cristiano Zatta. A fare gli onori di casa la dirigente della Sigel Marsala e Consigliera regionale del Comitato Fipav Sicilia, Rossana Giacalone. Prima dell’inizio della gara, vi è stata la premiazione di due atlete della Sigel Marsala.

Il Presidente della Società Massimo Alloro e il Direttore sportivo Maurizio Buscaino hanno coinvolto nella premiazione il Presidente della Fipav Sicilia Nino Di Giacomo che ha consegnato il premio di MVP migliore giocatrici in campo della regular season della Sigel Marsala alla palleggiatrice e capitano Ilaria Demichelis, e il Direttore Generale della Lega Pallavolo Serie A Femminile, Cristiano Zatta, che ha consegnato il premio di Best Scorer della Sigel Marsala su base stagionale alla schiacciatrice americana Lauryn Elai Gillis. L’oggetto premio MVP è il frutto della sperimentazione di Stampa 3D del Progetto “TEENS4KIDS” del Fab Lab Western Sicily fondata dalla studiosa marsalese di fama internazionale Martina Ferracane. Il progetto “TEENS4KIDS” è stato eseguito dagli studenti dell’ITI Leonardo Da Vinci e dell’ISS Rosina Salvo di Trapani. Per la cronaca la partita è terminata 3 a 1 per la Sigel Marsala. Il match è stato bellissimo, avvincente e di alto livello tecnico. Il Presidente della Fipav Sicilia, Nino Di Giacomo, dichiara: “Faccio i complimenti ad entrambe le formazioni per l’ottimo spettacolo offerto.

Al “PalaBellina” oggi pomeriggio si è vista una grande pallavolo e mi congratulo con la Sigel Marsala non solo per la vittoria, ma anche per aver centrato, per la prima volta nella sua storia, il traguardo dei play off per la promozione in A1. La mia presenza a Marsala era doverosa anche per rendere omaggio ad una società che rappresenta un vanto per la Sicilia in Serie A ed un fiore all’occhiello del nostro movimento pallavolistico. In questo particolare momento della stagione, che a causa della pandemia ha subito qualche rallentamento, ci tenevo a manifestare la mia personale vicinanza e quella della Fipav Sicilia alla Società marsalese, e colgo l’occasione per augurare un grosso in bocca al lupo a tutte le squadre siciliane che da oggi hanno iniziato i play off”.