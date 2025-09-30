Il Policlinico G. Martino aderisce all’Open Day sulla Salute Mentale

L’Azienda Ospedaliera Universitaria G. Martino di Messina parteciperà anche quest’anno alla Giornata Mondiale della Salute Mentale, promossa dalla Fondazione Onda ETS, con l’(H) Open Day sulla Salute Mentale. L’appuntamento è fissato per il 10 ottobre, dalle 10 alle 12, negli ambulatori del Padiglione W della Psichiatria, diretta dalla professoressa Maria Rosaria Anna Muscatello. Saranno disponibili 15 visite psichiatriche e psicologiche gratuite, prenotabili telefonicamente dal lunedì al venerdì allo 0902212093.

L’iniziativa, giunta alla dodicesima edizione, mira a sensibilizzare i cittadini sull’importanza della diagnosi precoce e sull’accesso alle cure, contribuendo a superare barriere e pregiudizi. «Nell’anno del nostro Ventennale ribadiamo l’impegno nell’ambito della salute mentale. I disturbi psichici impattano negativamente sulla qualità e sulla quantità di vita, investendone gli ambiti personale, affettivo-familiare, socio-relazionale e lavorativo e portando spesso a isolamento e solitudine. Per questo è importante intervenire il prima possibile: chiedere aiuto rappresenta il primo fondamentale passo per affrontare il problema», ha dichiarato Francesca Merzagora, presidente della Fondazione Onda ETS.

Oltre 140 strutture con Bollino Rosa hanno aderito all’iniziativa a livello nazionale, offrendo visite psichiatriche, colloqui psicologici, sportelli di ascolto, test, info point, conferenze e materiale informativo su ansia, depressione, disturbi dell’umore, del sonno, psicosi e disturbi alimentari. Dal 30 settembre i servizi sono consultabili sul portale www.bollinirosa.it, con dettagli su sedi, date e modalità di prenotazione. Fondazione Onda ETS assegna dal 2007 il riconoscimento Bollino Rosa agli ospedali che garantiscono servizi specifici per la salute femminile, promuovendo un approccio di genere nelle cure. Il network conta attualmente 361 ospedali in Italia.

