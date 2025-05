Il Policlinico aderisce all’ (H) Open Day prevenzione cardiovascolare

Lunedì 19 maggio 2025 l’AOU G. Martino di Messina parteciperà all’(H) Open Day dedicato alla prevenzione cardiovascolare, iniziativa promossa dalla Fondazione Onda. L’evento coinvolgerà le unità operative di Diabetologia e Cardiologia, con particolare attenzione alle donne tra i 40 e gli 80 anni.

La giornata si aprirà alle 10 con un webinar focalizzato sul rischio cardiovascolare nelle donne con diabete mellito, mentre nel pomeriggio, dalle 14:30 alle 17:30, presso la UOC di Cardiologia del Padiglione E, sarà attivo un servizio di counselling per la valutazione del rischio cardiovascolare. Per partecipare è necessario prenotare chiamando il numero 0902213488.

Le malattie cardiovascolari rappresentano la principale causa di mortalità a livello globale, con un impatto significativo anche su morbilità e disabilità. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, queste patologie sono responsabili del 31% dei decessi annuali e si prevede un aumento dei casi con 23,3 milioni di morti entro il 2030.

Francesca Merzagora, presidente di Fondazione Onda ETS, ha sottolineato che «la prevenzione resta la strategia più efficace per ridurre il rischio di patologie e mortalità cardiovascolare». Ha aggiunto che «i danni arteriosi che causano infarti e ictus si sviluppano gradualmente e spesso derivano da trascuratezze nel tempo, ma possono essere prevenuti con semplici accorgimenti».

I servizi offerti dagli ospedali aderenti al network Bollino Rosa, di cui l’AOU G. Martino fa parte, sono consultabili dal 15 maggio 2025 sul sito www.bollinirosa.it, dove è possibile selezionare regione e provincia per conoscere le strutture e le modalità di prenotazione.

Fondazione Onda ETS, attiva dal 2007, assegna il Bollino Rosa agli ospedali che garantiscono servizi dedicati alla salute femminile, promuovendo un approccio di genere nella programmazione sanitaria. Attualmente il network comprende 361 strutture in tutta Italia ed è in fase di rinnovo per il biennio 2026-2027.

L’iniziativa gode della media partnership di Adnkronos Salute, Baby Magazine, Dottnet, Panorama della Sanità, Salutare e Tecnica Ospedaliera, e del patrocinio di SIIA, SIMG e SIPREC.

